Keşke Kılıçdaroğlu da Muhalif Olsa

ANA MUHALEFET LİDERİ NASIL BÖYLE KİN KUSABİLİR?

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Bu rezil adamlar..." diye başlayan bir cümle kurdu dün. Kimden bahsediyor diye haber metinlerini okuduğunuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'a giden sanatçılar, müzisyenler ve gazeteci insanlardan bahsettiğini görüyorsunuz. Peki ülkeyi yönetme iddiasında olan ve teorik olarak ana muhalefet partisi olması hasebiyle buna en yakın olan bir siyasetçi neden kendi ülkesinin sanatçılarına, müzisyenlerine, gazetecilerine "rezil adamlar" diye nefret kusar. Birlikte bakalım suçları neymiş?





BİR REZİLLİK VARSA O DA KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARIDIR

Ülkelerinin varlık yokluk savaşı verdiği terörle mücadelede devlete destek olmak için halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ile birlikte Hatay'da sınır karakollarını ziyaret etmiş ve burada tüm ülkenin birlikteliğini, beraberliğini bir şekilde ortaya koymuşlar bu insanlar. Dünyanın önemli güçlerinin meşruiyetini sorgulatmaya çalıştıkları bir sınır ötesi operasyonda, ülkelerinin yanında yer aldıklarını haykırmışlar. Kimsenin niyetini okuyacak değiliz elbette. Ancak ortaya çıkan sonuç budur. Geziye katılan hiç bir sanatçı, müzisyen de aksini iddia eden bir tavır sergilemedi. Dolayısıyla burada rezil olan bir şey varsa, bu insanlara karşı Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımıdır.



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