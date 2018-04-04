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Keşke da Muhalif Olsa

Aktüel.com.tr yazarı İdris Kardaş bugünkü yazısında, 'in sınırındaki Mehmetçiğe moral ziyareti yapan stçılar için 'Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' açıklamasını eleştiren bir yazı kaleme aldı. İşte o yazıdan önemli bölümler...

Giriş Tarihi: 4.4.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 20:58
Keşke Kılıçdaroğlu da Muhalif Olsa

ANA MUHALEFET LİDERİ NASIL BÖYLE KİN KUSABİLİR?
partisinin grup toplantısında, "Bu rezil adamlar..." diye başlayan bir cümle kurdu dün. Kimden bahsediyor diye haber metinlerini okuduğunuzda ile birlikte 'a giden stçılar, müzisyenler ve gazeteci insanlardan bahsettiğini görüyorsunuz. Peki ülkeyi yönetme iddiasında olan ve teorik olarak ana partisi olması hasebiyle buna en yakın olan bir siyasetçi neden kendi ülkesinin sanatçılarına, müzisyenlerine, gazetecilerine "rezil adamlar" diye nefret kusar. Birlikte bakalım suçları neymiş?

BİR REZİLLİK VARSA O DA KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARIDIR
Ülkelerinin varlık yokluk savaşı verdiği terörle mücadelede devlete destek olmak için halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ile birlikte Hatay'da sınır karakollarını ziyaret etmiş ve burada tüm ülkenin birlikteliğini, beraberliğini bir şekilde ortaya koymuşlar bu insanlar. Dünyanın önemli güçlerinin meşruiyetini sorgulatmaya çalıştıkları bir sınır ötesi operasyonda, ülkelerinin yanında yer aldıklarını haykırmışlar. Kimsenin niyetini okuyacak değiliz elbette. Ancak ortaya çıkan sonuç budur. Geziye katılan hiç bir sanatçı, müzisyen de aksini iddia eden bir tavır sergilemedi. Dolayısıyla burada rezil olan bir şey varsa, bu insanlara karşı Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımıdır.

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