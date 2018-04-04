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: 'daki terör örgütü operasyonu

haberi...'daki terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:32
Son dakika: Samsun'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan uyruklu 21 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mart'ta kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu biri kadın 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

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Son dakika: Samsun'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
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