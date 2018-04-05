Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ katıldığı bir televizyon programında iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

"TERÖR ÖRGÜTLERİ YPG/PYD TEMİZLENECEK"

"YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı."

ÜÇLÜ ZİRVE BİLDİRİSİ

"(Üçlü zirve bildirisi) Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor. Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir. "

"80 FETÖ'CÜYÜ PAKETLEDİK"

"Bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdik."

"KILIÇDAROĞLU DA MEHMETÇİK'E DESTEK VERSİN"

Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na karşı duruşunu eleştiren Bozdağ, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." açıklamasını yaptı.

OHAL KONUSU HAKKINDA

OHAL konusunda açıklamalar yapan Bozdağ, "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir." dedi.