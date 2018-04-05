Enerji bakanı Berat Albayrak'tan 'Akkuyu' paylaşımı

Bakan Albayrak, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali için hazırlanan ve UNESCO ödüllü bilim kadını Prof. Dr. Bilge Demirköz ile Nobel Ödülü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yer aldığı kamu spotu çekimlerinin kamera arkasını paylaştı. Albayrak'ın film hakkında yaptığı paylaşımında, "Nükleer idealimize olan inanç, farkındalık projemize verilen yürekten destek ile birleşince ortaya oldukça başarılı bir film çıktı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Berat Albayrak'ın 'Akkuyu' paylaşımı