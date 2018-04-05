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Enerji bakanı 'tan 'Akkuyu' paylaşımı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , ile ilgi kamu spotunun na dair görüntüleri, Twitter sayfası üzerinden paylaştı.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 02:03
Enerji bakanı Berat Albayrak'tan 'Akkuyu' paylaşımı

Bakan Albayrak, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, için hazırlanan ve UNESCO ödüllü bilim kadını Prof. Dr. Bilge Demirköz ile Nobel Ödülü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yer aldığı kamu spotu çekimlerinin nı paylaştı. Albayrak'ın film hakkında yaptığı paylaşımında, "Nükleer idealimize olan inanç, farkındalık projemize verilen yürekten destek ile birleşince ortaya oldukça başarılı bir film çıktı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Berat Albayrak'ın 'Akkuyu' paylaşımı

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Enerji bakanı Berat Albayrak'tan 'Akkuyu' paylaşımı
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