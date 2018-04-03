Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

İlk santrali yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya'da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallerdeki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralini yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Enerji Bakanlığı'nın tespitlerine göre nükleer santrallerin işletme maliyeti diğer santrallere göre düşük. Nükleer yakıt maliyeti elektrik üretim maliyeti içinde yüzde 15 paya sahip.