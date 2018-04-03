Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Türkiye'nin 63 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atıldı. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atıldı. Türkiye'nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'dan telekonferansla katıldı. Tarihi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bahçesinde gerçekleşti PUTİN ANKARA'DA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi. Moskovadan 8 bakanla Türkiyeye gelen Putin'i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı.Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hareket etti. İki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ni sonrası baş başa görüşecek.Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attıktan sonra ba başa görüşme yapacak. görüşme sonrası iki lider artak açıklama yapacak. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Putin'in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısı gerçekleştirilecek. ÜDİK Toplantısı ile yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı düzenlenecek ve daha sonra Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek. Putin yarın da Ankara'da düzenlenecek Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılacak. 20 MİLYAR DOLARLIK PROJE 20 milyar dolarlık proje ile Akkuyu'da toplam 4800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Dünyada 31 ülkede 450 nükleer santral işletmede. Akkuyu ile birlikte inşa halindeki santral sayısı ise 56 olacak.Türkiye'de kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu Nükleer Santrali işletmeye alındığında elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. 2023'te enerji üretmeye başlaması planlanan Akkuyu Santrali ile Türkiye'nin nükleer teknolojiler alanında teknoloji transferi süreci de başlayacak. İlk santrali yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya'da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallerdeki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralini yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Enerji Bakanlığı'nın tespitlerine göre nükleer santrallerin işletme maliyeti diğer santrallere göre düşük. Nükleer yakıt maliyeti elektrik üretim maliyeti içinde yüzde 15 paya sahip. 60 YIL İŞLETMEDE KALACAK Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976 yılında lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandı. Santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu'na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.