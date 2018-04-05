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FETÖ'nün Balkan yapılanması hakkında 6 ilde soruşturma

Türk istihbaratının, istihbaratıyla etkin iş birliği içinde FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli hakkında darbe girişiminin ardından 6 farklı ilde soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 14:36
FETÖ'nün Balkan yapılanması hakkında 6 ilde soruşturma

6 FARKLI İLDE SORUŞTURMA AÇILDI

Türk istihbaratının, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin 'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli hakkında darbe girişiminin ardından 6 farklı ilde soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Türk istihbaratı tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen şüpheliler , , Hasan Hüseyin Günakan, , Osman Karakaya ve hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürerken, şüpheliler hakkında 15 Temmuz darbe girişimin ardından birçok ildeki başsavcılıklarca tek tek soruşturma açıldığı ve firari oldukları için haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında örgüte yönelik açılan soruşturmalar şöyle:

''Şüphelilerden Osman Karakaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Mustafa Erdem hakkında ise hem Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Cihan Özkan hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Yusuf Karabina hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Hasan Hüseyin Demir hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve şüpheli Kahraman Demirez hakkında ise Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma var.''

'dan getirilen 6 şüpheli hakkında Balkan yapılanmasına ilişkin soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Savcılığın, şüpheliler hakkında daha önce diğer savcılıklarca açılan örgüte yönelik soruşturma ile ilgili bilgi istediği öğrenildi. Savcılıkça ayrıca şüpheliler hakkında bilgi ve belge toplamak için ilgili kurumlara da yazı yazıldığı belirtildi.

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FETÖ'nün Balkan yapılanması hakkında 6 ilde soruşturma
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