Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: MKP üyesi 2 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı

: üyesi 2 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı

haberi...'da, terör örgütü ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:04
Son dakika: MKP üyesi 2 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Terörle Mücadele Şube () ekipleri, dün sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda, 'nin ideolojik tabanında yer bulan ve örgüte ait silah ve mühimmat bulundurdukları ileri sürülen H.U.B. ve M.B. adlı iki örgüt üyesinin, silahlar ile birlikte yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında tabanca, bu silaha ait 1 adet şarjör ve mermiler, 1 kuru sıkı tabanca ile çok sayıda eylem içerikli örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na yeni şok
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MKP üyesi 2 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN