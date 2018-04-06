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"'deki kritik noktalarda var"

Diplomatik kaynaklar, ve 'ın 'de yaklaşık 8 kurduğunu, ancak kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:52
İdlib'deki kritik noktalarda Türkiye var

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, 'nin yanısıra ve da 'te kurdu.

Bu iki ülkenin 8 gözlem noktasına karşılık Türkiye'nin 12'nci gözlem noktasını kurduğu açıklanmıştı. Rusya ve İran'ın gözlem noktaları, Türkiye'ninkiler gibi kritik noktalarda değil.

Türk Silahlı Kuvvetleri, üç gün önce, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği açıklamıştı.

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TSK AÇIKLADI: 12'NCİ NOKTAYI TESİS ETTİK

Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği belirtildi.

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