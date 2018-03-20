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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde , Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin ilçe merkezine girerek kontrolü sağladı! Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesini yayımladı. Türk ordusu kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 20.03.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 09:55
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

121 ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

120 SOMALİ

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

119 NAMİBYA

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

118 PANAMA

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

117 EL SALVADOR

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

116 LAOS

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

115 BOSNA HERSEK

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