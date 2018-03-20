Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Türk Ordusu, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin ilçe merkezine girerek kontrolü sağladı! Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesini yayımladı. Türk ordusu kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 20.03.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 09:55
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?