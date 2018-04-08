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Biz Mehmetçik’le siz teröristlerle el ele Cumhurbaşkanı Erdoğan: O teröristlerle beraber oldu, el ele, kol kola yürüdü. Biz Mehmetçiğimiz ile birlikte oluruz. 2019’daki üç seçimi de kaybedince artık feriştahı gelse kendisini o koltukta tutamaz