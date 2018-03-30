Onların bu hallerini daha önce görmediniz! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere o fotoğraflar

5 Ocak 1998 DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de biraraya geldi. 23 Haziran 1998 MHP Genel Başkani Devlet Bahçeli, Yenipazar ilçesinde bulunan Yörük Ali Efe Evi Müzesini ziyaret etti. 23 Haziran 1998 Mhp Genel Başkani Devlet Bahçeli İzmir'de Ekim 1987 Milliyetçi Çalışma Partisi 2. Olağanüstü Kurultayı yapıldı. Kurultayda, siyasi yasağı sona eren Alparslan Türkeş, genel başkan olarak seçildi. 1 Ocak 2005 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de miting düzenledi. Mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. 23 Ekim 2002 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın'da seçim çalışmaları kapsamında bir miting düzenledi. Mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı 17 Temmuz 2007 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'de seçim mitingi yaptı.