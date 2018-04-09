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’da bilgisayarına format atmış

’de 4 akademisyeni katleden ’ın darbe girişimi gecesi bilgisayarındaki bilgileri sildiği belirlendi

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
15 Temmuz’da bilgisayarına format atmış
'nde (ESOGÜ) 4 akademisyeni katleden araştırma görevlisi 'ın darbe girişimi gecesi üniversitedeki bilgisayarlarına format attığı ve fakülteye teslim ettiği ortaya çıktı. İncelemeye alınacak bilgisayardan saldırgan ve eşinin FETÖ bağlantısı araştırılacak. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırgan Volkan Bayar'ın format attığı ifade edilen bilgisayarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden isteyeceği öğrenildi. Uzmanların, bilgisayardaki bilgi ve verilerin geri getirilmesinin ardından Volkan Bayar ve boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın, FETÖ ile bağlantısının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Volkan Bayar'ın iftirası nedeniyle görevden uzaklıştırılan Prof. Dr. Ahmet Aypay, "15 Temmuz gecesi fakültedeki bilgisayarlarına format atıyor ve fakülteye iade ediyor. Odasını boşaltıyor. Hiçbir öğretim üyesi, elemanı ve görevlisinin üniversitede yapmadığı bir şey bu. Ve hemen isimsiz şikayetlerde bulunuyor. Tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz" diye konuştu.
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15 Temmuz’da bilgisayarına format atmış
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