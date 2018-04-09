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Ülkelerin donanma güçleri

Giriş Tarihi: 09.04.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 09:35
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Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

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Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

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  • 108
Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

Türkmenistan

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 6

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

El Salvador

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin donanma güçleri
Ülkelerin donanma güçleri

Moritanya

Toplam donanma varlığı: 5

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 5

Mayın gemisi: 0

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