Ülkelerin donanma güçleri

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste... Slovenya Toplam donanma varlığı: 0 Uçak gemisi: 0 Fırkateyn: 0 Destroyer: 0 Korvet: 0 Denizaltı: 0 Devriye gemisi: 2 Mayın gemisi: 0 Surinam Toplam donanma varlığı: 0 Uçak gemisi: 0 Fırkateyn: 0 Destroyer: 0 Korvet: 0 Denizaltı: 0 Devriye gemisi: 3 Mayın gemisi: 0 Somali Toplam donanma varlığı: 0 Uçak gemisi: 0 Fırkateyn: 0 Destroyer: 0 Korvet: 0 Denizaltı: 0 Devriye gemisi: 11 Mayın gemisi: 0 Türkmenistan Toplam donanma varlığı: 4 Uçak gemisi: 0 Fırkateyn: 0 Destroyer: 0 Korvet: 0 Denizaltı: 0 Devriye gemisi: 6 Mayın gemisi: 0 El Salvador Toplam donanma varlığı: 4 Uçak gemisi: 0 Fırkateyn: 0 Destroyer: 0 Korvet: 0 Denizaltı: 0 Devriye gemisi: 3 Mayın gemisi: 0 Moritanya Toplam donanma varlığı: 5 Uçak gemisi: 0 Fırkateyn: 0 Destroyer: 0 Korvet: 0 Denizaltı: 0 Devriye gemisi: 5 Mayın gemisi: 0