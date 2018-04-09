FETÖ sanığı Kızılelma'nın emir astsubayı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında, İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen HTS kayıtlarında ve analiz raporlarında sabit hatla görüşme yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, KHK ile ihraç edilen astsubay İsmail Kara, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kara, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kara, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada 19 Ocak'ta savunma yapan Kara'ya şu suçlamalar yöneltiliyor:

"Daha önceki tarihlerde gelen ve durumu bilinmeyen evrakları kırpma makinesinde imha ederek, 15-16 Temmuz 2016 gecesi 2 orta boy çöp poşetine koyduğu ve çöpe attırdığı, ayrıca 16 Temmuz 2016 sabahı 15-16 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan olayların kimseye anlatılmaması konusunda telkinlerde bulunduğu, üs komutanının yanına gelip giden şahısların kayıt edildiği ve emir astsubay odasında bulunan defterin 20 Temmuz 2016 tarihi ile kayıp olmasından sorumlu olduğu, darbe girişiminde bizzat yer alan Tezcan Kızılelma tarafından tam sicil notu verilip erken terfiye layık olarak nitelendirildiği, daha önce görev yaptığı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin ve velilerinin şüpheli ile ilgili birden çok şikayeti olduğu."

Sanık İsmail Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada da tutuklu olarak yargılanan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı olarak görev yapıyordu.