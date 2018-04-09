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: Eski astsubay tutuklandı

haberi... 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin görülen davada, tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:44
Son dakika: Eski astsubay İsmail Kara tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından / silahlı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Kocaeli Donanma Komutanlığın'daki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılamalara devam edildi. Bugün Kocaeli 5.'nde 86 sanığa yönelik görülen duruşmada tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK"

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam eden davanın 5 Nisan'da görülen duruşması sırasında tutuksuz olarak yargılanan emir astsubayı İsmail Kara hakkında kaçma şüphesi bulunduğu için yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmişti. Hakkında verilen yakalama kararının ardından İsmail Kara, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Kara, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kara çıkartıldığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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Son dakika: Eski astsubay İsmail Kara tutuklandı
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