Son dakika: Eski astsubay İsmail Kara tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kocaeli Donanma Komutanlığın'daki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılamalara devam edildi. Bugün Kocaeli 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 86 sanığa yönelik görülen duruşmada tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK"

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam eden davanın 5 Nisan'da görülen duruşması sırasında tutuksuz olarak yargılanan emir astsubayı İsmail Kara hakkında kaçma şüphesi bulunduğu için yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmişti. Hakkında verilen yakalama kararının ardından İsmail Kara, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Kara, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kara çıkartıldığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.