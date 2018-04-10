"Firari FETÖ’cüler takım elbiseyle beklesinler"

ERSOY DEDE'NİN AKTUEL'DE YAYINLANAN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İşte Kosova, Gabon ve bundan sonra gelecek olan diğer operasyonlar, bu temizliğin bir neticesi.. Demiştik ki Kosova operasyonu olduğu gün; "… firari FETÖ'cülere tavsiyemdir.. Geceleri iç çamaşırlarıyla falan yatmasınlar.. Zira baskın anında çekilen o ilk kare resimleri, eze eze kullanırım…" Şimdi tekrarlıyorum.. Beni dinleyin, takım elbiselerinizle sandalyede şekerleme yapın geceleri.. Zira o kapı bir koç başıyla ya bu gece açılacak ya da bu geceden de yakın.. Donla atletle çıkmayın misafirlerin karşısına.. Ayıp…

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ