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"Firari ’cüler takım elbiseyle beklesinler"

Aktuel.com.tr’de yayınlanan bugünkü yazısında ’dan sonra Gabon’dan getirilen ’cüleri kaleme aldı. Sıranın kimde olduğu belli olmaz vurgusunu yapan Ersoy Dede “Hangisini bir sabah ’de gözlerini ovuştururken bulacağız bakalım.. “ diyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 13:26
Firari FETÖ’cüler takım elbiseyle beklesinler

ERSOY DEDE'NİN AKTUEL'DE YAYINLANAN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İşte , Gabon ve bundan sonra gelecek olan diğer operasyonlar, bu temizliğin bir neticesi.. Demiştik ki Kosova operasyonu olduğu gün; "… firari 'cülere tavsiyemdir.. Geceleri iç çamaşırlarıyla falan yatmasınlar.. Zira baskın anında çekilen o ilk kare resimleri, eze eze kullanırım…" Şimdi tekrarlıyorum.. Beni dinleyin, takım elbiselerinizle sandalyede şekerleme yapın geceleri.. Zira o kapı bir koç başıyla ya bu gece açılacak ya da bu geceden de yakın.. Donla atletle çıkmayın misafirlerin karşısına.. Ayıp…

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"Firari FETÖ’cüler takım elbiseyle beklesinler"
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