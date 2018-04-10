Ersoy Dede

Firari FETÖ’cüler takım elbiseyle beklesinler

Kosova'dan sonra Gabon'dan da üç FETÖ'cünün gelmesiyle beraber, firari FETÖ'cüleri aldı bir telaş.. Bakalım şimdi sıra kimde?.. Hangisini bir sabah Sabiha Gökçen'de gözlerini ovuştururken bulacağız bakalım..

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Bunların vaktiyle yapmak istedikleri zaten neydi?.. MİT'i teslim almak ve dış operasyonlarda ABD'ye bağımlı halini tahkim etmek değil miydi?.. Açık konuşalım.. 7 Şubat 2012'deki kepazeliğin ana nedeni MİT'i ABD'nin teslim almaya çalışmasıydı.. Çünkü, Hakan Fidan ve ekibinin sadece ve sadece milli menfaatleri gözeterek çalışma yapmasından rahatsızlık duyuluyordu.. MİT gerçek anlamıyla 'Milli' olduğu için ABD'nin taşeronu FETÖ tarafından hedefe kondu.. Oslo sızmalarından İmralı tutanaklarına, Suriye konulu gizli toplantıdan Süleyman Şah Türbesi tartışmalarına kadar pek çok konunun hükümet aleyhine bir kampanyaya dönüştürüldüğü o karanlık günleri hatırlıyorsunuz değil mi?.. İşte tüm bu, bir kısmı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu eliyle örgüt televizyonu S Haber'de dillendirilen FETÖ operasyonları, üstü kapalı olarak yapılan; 'MİT'i bize ver kurtul' pazarlığıydı.. Erdoğan güçlü liderliğini orada da gösterdi ve MİT'i bu alçaklar sürüsünden canını hiçe sayarak temizledi.. Çünkü Erdoğan da girdiği alanın ne olduğunu biliyordu.. Orası ABD'nin oyun sahasıydı.. Fiziki sınırları bizde fakat siyasi iradesi ABD'de bir çarpık yapı..

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Nitekim geçti o günler.. Son büyük temizlik 15 Temmuz ihanetinden sonra yapıldı ve artık MİT tamamen pisliklerden, servis operasyonlarından, ikili ihanet kamplarından hiziplerden temizlendi.. İşte Kosova, Gabon ve bundan sonra gelecek olan diğer operasyonlar, bu temizliğin bir neticesi.. Demiştik ki Kosova operasyonu olduğu gün; "… firari FETÖ'cülere tavsiyemdir.. Geceleri iç çamaşırlarıyla falan yatmasınlar.. Zira baskın anında çekilen o ilk kare resimleri, eze eze kullanırım…" Şimdi tekrarlıyorum.. Beni dinleyin, takım elbiselerinizle sandalyede şekerleme yapın geceleri.. Zira o kapı bir koç başıyla ya bu gece açılacak ya da bu geceden de yakın.. Donla atletle çıkmayın misafirlerin karşısına.. Ayıp…