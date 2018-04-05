Ersoy Dede

Meral Hanım’ın Selamından Mahrum Kaldılar

Meral Akşener, sınır hattına gidip vatan evlâdı Mehmetçikle bir araya gelen sanatçılara selam vermeyeceğini açıklamış. Neden? Sebebi ne? ".. haklarında bir çok tartışma oldu.." gibi garip bir izahatla saldırdı Meral Hanım. En son söylenecek sözü en başta söyleyeyim. Kimse iletişim stratejisti hemen, hiç vakit kaybetmeden değiştirsin Meral Hanım. Böyle olmaz. Böyle yol yürünmez. Şimdi şu veya bu tartışmanın içine çekiliyorlar diye İbrahim Tatlıses'e, Hülya Koçyiğit'e, Ajda Pekkan'a selam vermeyecekse Meral Hanım, bundan kim zararlı çıkar?..

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Bakın Meral Hanım bedavaya anlatıyorum size.. Başkası yapmaz. Para verip akıl aldığınız adamlar, size "İbrahim Tatlıses'e küstüm" açıklaması yaptırıyor. Gelin siz beni dinleyin. Cepheyi genişletmeyin. Düşmanlarınıza düşman eklemeyin.. Nedir bu insanları selamınızdan mahrum etmenize sebep?.. Sınıra gitmeleri mi, Cumhurbaşkanı ile gitmeleri mi, gittikleri yerde klarnet çalmaları mı?. Neye kızdınız gerçekte..

O şarkıcıları karşılarında gördüğünde, aylardır sadece yeşil kamuflaj gri bina gören askerlerin yaşadığı heyecanı, mutluluğu biliyor musunuz?. Eğer bindiğiniz kayık Kılıçdaroğlu'nunki ise yani sizde 'daha şehidin kanı kurumadan klarnet çaldınız' diyorsanız bir düşünün hele.. Şehidin silah arkadaşı dururken kime laf düşer?. Askerler mutlu. Selfie falan çekiyorlar. Yüzleri gülmüş epeydir.. Onlara göre bu ziyaret ile Kastamonu'dan gönderilen pazı sarması arasında bir fark yok. Hepsi 'asker kendini iyi hissetsin' diye yapılıyor..

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Bakın Meral Hanım size bir sır vereyim.. Şu hayatta size selam verecek sanatçı sayısının ne kadar sınırlı olduğunun farkında mısınız? Müzik endüstrisindeki baskın fikrin, sizi 90'lardaki kirli karanlık savaşın bir tarafı olarak gördüğünü ve hiiiç affetmediğini biliyor musunuz? Sizce Unkapanı'nda size olan muhabbet nasıldır? Ben söyleyeyim. İki besteci bir aranjör yan yana geldiğinde sizin İçişleri Bakanı olduğunuz dönemdeki faili meçhulleri konuşuyor. Bilmiyormuş gibi yapmayın iki yıl önce itiraf etmiştiniz.. ".. ne derseniz kabulümüzdür.." demiştiniz. İşte müzik camiası size her baktığında o günleri hatırlıyor. Gözaltında kaybolanları, asit kuyularını, kirli pazarlıkları, otel listelerini, faili meçhul cinayetleri.. Ama yook siz onların gönlünü kazanmak yerine, köprüleri atmayı tercih ediyorsunuz.. Ne diyeyim. Kolay gelsin..

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