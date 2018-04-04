Ersoy Dede

Asıl AK Partili Sanatçıya Ekmek Yok

Dur dur dur dur duuur.. Dur orada bir parça.. Yavaş.. Füsun Demirel'e diyorum.. 3 Yıldır iş vermiyormuş yönetmenler kendisine.. Sebebi?.. Demek ki baskıcı rejim.. Öyle mi?.. Sen vatan evlatlarının şehit düştüğü bir ortamda çıkacaksın ve "gerilla annesini oynamak istiyorum" diyeceksin. Sonra rôl çıkmayınca 'baskı rejimi'.. Arkadaş belki de PKK'yı kutsayan bir film çekilmemiştir bu arada da ondan seni aramamışlardır.

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Yoksa bana söyler misin n'olur, televizyon dizilerinde oynayanlar arasında kaç 'yandaş' aktör/aktris var Allah aşkına.. Değiştirerek bir daha sorayım soruyu.. Tiyatrolarda, sinema filmlerinde, dizilerde rôl kapabilmek için yandaş olmak mıdır geçer akçe yoksa muhalif olmak mıdır?.. Ben söyleyeyim. Öyle pis, rezil bir piyasanız var ki, gerçekten kalpten Tayyip Erdoğan'ı desteklese bile bunu söyleyemiyor meslektaşlarınız. Ya cemiyetten dışlıyorsunuz ya da işsiz bırakıyorsunuz. Hiç birbirimize numara yapmayalım. Filmlerinizi çeken, dizilerinizi yapan adamlar arasındaki siyasi dengeyi söylesenize bana.. Tek tek saydırıp isim isim faş ettirmeyin insanları. Ha Füsun Demirel diyorsa ki, ".. yönetmen su katıksız TKP'li ama iktidara yaranmak için beni hiç bir dizisinde oynatmıyor.." onu anlarım.. Onu yönetmene söyleyeceksin.. Diyeceksin ki; "ne beklentin var senin hükümetten?"

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Bu soruyu herkes sorsun. Neden hükümetten çekiniyorsun karar verirken?.. Ben söyleyeyim.. Çünkü akçeli işlere girmiş oluyor yapımcılar/yönetmenler.. Bakanlıktan destek, belediyeden festival, devlet televizyonundan gösterim bilmem ne peşinde koşuyorlar.. İşini yapsa sadece herkese ekmek çıkar..

Dert yanacaksanız hükümete değil size iş vermeyen sektörünüze dert yanın..



