Ersoy Dede

Savcı Suikasti, FETÖ ve DHKP-C İşbirliği

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümü bugün..

Fetö - DHKP-C işbirliğinin en somut ve en görünür işi olarak kayıtlara geçmiş bir suikast..

CIA'de pişirilip Çağlayan'da hayata geçirilen bir kanlı kaos senaryosu..

15 Temmuz şartlarını oluşturmaya dönük bir dizi eylemin en sarsıcı olanı.. Ve öyle ustaca kurgulanmış ki, içinde her şey var. Ve herkes var..

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Savcımızın alnına silah dayayan terörist DHKP-C'li Şafak Yayla.. FETÖ'nün firari örgüt yöneticilerinden Prof.Dr. Ahmet Sait Yayla'nın kuzeni.. Harran Üniversitesi'nden, devletin kendisine aldığı uçak biletiyle ABD'ye giden ve daha sonra "uçağa binemez" raporu alarak ABD'de kalmaya devam eden bir FETÖ'cü.. Uzun yıllar emniyet amirliği yaptıktan sonra Harran Üniversitesi'ne geçerek burada faaliyetlerine devam etmiş. Ve de bu Ahmet Sait Yayla, FETÖ'nün, emniyet içindeyken, DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu terör örgütleriyle ilişkisini kuran abilerinden biri.. Yani DHKP-C markası altında yapılan terör saldırılarının talimat ve şekli işte bu emniyetteki abi üzerinden örgüte gidiyordu.. Bu saldırılardan biri de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği Çağlayan Adliye Baskını.. Savcımızı şehit eden terörist Şafak Yayla da, işte bu profesörün kuzeni.. Şafak ile Ahmet Sait, kardeş torunları.. Şafak Yayla'nın büyük abisi Mehmet Yayla, 2013 yılında AK Parti'ye düzenlenen Lav silahlı saldırının faili. Diğer abisi Bulut Yayla ise DHKP-C'nin, Berkin Elvan'ın öldürüldüğü bölgesinden sorumlu yöneticisi.. İşte bu ilginç bağ, Adliye baskını ve savcı cinayetini bambaşka bir noktaya taşıyor..

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Peki neden Mehmet Selim Kiraz?.. Değerli dostlar savcımız şehit edildiğinde hem Berkin Elvan hem de Gezi Kalkışması sırasında öldürülen ya da kör olan isimlerin dosyası üzerinde çalışıyordu.. Aradığı bilgiye ulaşmak üzere emniyete yazı yazıyor fakat türlü engellemelerle karşılaşıyordu.. Polis içinde bir gizli el, bu cinayetlerin çözülmesini yahut açığa çıkmasını önlüyor ve bunun üzerinden Savcı Kiraz'la adeta kavga ediyordu.. Yani katledilen savcı, Berkin dosyasını çözmeye çalışan belki de en güçlü figür.. Derdi gücü Berkin cinayetini aydınlatmak.. Katilleri bulup adalete teslim etmek.. Ama birileri geliyor ve o savcıyı susturmaya çalışıyor. Sizce de garip değil mi?. Yani Berkin'in hakkını aradığını söyleyen birinin, buna çalışan savcıyı susturmak yerine önünü açmaya çalışması gerekmez mi? Elbette Mehmet Selim Kiraz, dosyayı tamamladığında, Gezi'de ölenlerin hedef gözeterek öldürüldüğünü ve kurbanların özellikle Alevilerden seçildiğini öldürenlerin ya da onlara bu emri verenlerin de Amerika'nın köpeği olduğunu ortaya çıkaracaktı..

Fetö bu ifşaatı işte böyle durdurdu.. Emrindeki Cumhuriyet gazetesine de; "bu eylem mecbur bırakıldığımız bir eylem" manşetini attırdı. "Biz de sizi seviyoruz" diye başlattığı sosyal medya çalışmasında, tesirli isimlere; "siz de anneleri yuhalatmazsınız artık" twitleri yazdırarak hedefi Erdoğan'a yöneltti..

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15 Temmuz'a giden yolun yapıtaşları işte böyle döşendi.. Kahraman savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit verdik ama örgütün nasıl bir organizasyonun çatı örgütlenmesini de çözmüş olduk.. Mekanı cennet olsun..