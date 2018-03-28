Ersoy Dede

Ayşenur Abla’ya Kimse Kızmayacak mı?

Ayşenur Arslan Alman televizyonuna mülakat vermiş.. İçinde 'hayırlı cumalar'ın da olduğu pek çok hâl-hatır sözünü yerden yere vuruyor.. 'Nereden çıktı bu dil?' diye soruyor..

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Size bir şey söyleyeyim mi?.. Eğer tadını kaçırmasa, meseleyi din düşmanlığına kadar götürmese falan kesinlikle hak vereceğim.. Cemaziyelevvelini bildiğimiz bir sürü adam, kendi dar penceresinden bakarak, bir takım kazanımlar elde etmenin, 'hayırlı cumalar' dan geçtiğini zannediyor. Hatta takip ettiği ihaleyi alana kadar cuma namazlarını kaçırmayanları bile var.. Dedim ki Ayşenur Arslan, bu ikiyüzlülüğe isyan etmiş olmalı.. Dedim ki 'çooook haklı'.. Artık yeter. Dahası böyle riyakarları, etkilemeye çalıştıkları kesim de çok iyi biliyor.

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Neyse çok geçmeden, videonun tamamını dinleyince, Ayşenur Hanım'ın derdinin bu iki yüzlülük olmadığını, ana meselenin 'islam' olduğunu anlıyoruz.. Misal uzun uzun, 'Cuma'nın aslında 'mübarek' olmadığını anlatıyor.. İnsanların cuma günü tebrikleşmesini 'şuur kaybı' olarak tanımlıyor.. Şimdi elbette 'cuma' suresini hatırlatıp, bilmediğin konuda 'atıp tutma ablacığım' diyeceğiz.. Ama asıl önemli olan o değil.

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Önemli olan ne biliyor musunuz?.. Bu zihniyet eline geçen her fırsatta polarizasyonu körükleyecek bu uç çıkışları yaptığı halde hep faturayı bize kesmeyi başarıyor. Ve de biz hep aynı numarayı defalarca defalarca yiyoruz.. Daha acı olanı ise şu.. Politik doğruculuk yapan bazı sinsiler, bu nefret dilli ablaların lafları üzerinden kendi mahallesine çemkiriyor her seferinde.. 'Ama adam haklı ya hu' tayfası.. En ağır laflarla kamplaşmayı körükleyen bu dile, 'cuma da neymiş canım, kutsal bile değil' diyen bu kafaya kendi mahallesinden tepki geldi mi, duydunuz mu?.. 'Ama ablacım sen de edilmeyecek bir laf ettin' diyen biri çıktı mı o çevreden?.. 'Belki duymamışlardır, haberleri olmamıştır'.. Peki, Abla bu lafları saydırırken gözünün bebeğine doğru bakan Nevşin Mengü de mi duymadı?.. "Sana ne abla adamların kutsalından. İneği tapana, Budha heykelini kutsal görene bir şey demiyorsun, 'cuma'dan sana ne" dedi mi Nevşin Mengü?.. Demez ki.. Ama bizden biri onları incitecek tek kelime etse sokak ortasında linç ederiz.. Etmişliğimiz de vardır.. Dün yaptık, yarın yine yapacağımızdan emin olabilirsiniz..