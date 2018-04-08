Ersoy Dede

Zamanlaması manidar saldırı

Doğu Guta'da yine bir kimyasal saldırı oldu ve yine çocuklar öldü.. Ve şüphesiz bunun baş şüphelisi Rejim ve elbette Rusya..



Böyle bir saldırı 'hiç yaşanmamıştır' diyemem. Zira benim bakış açım net. Konvansiyonel silahla kabul edilmeyen silahlar arasında benim açımdan fark yoktur. Ölen çocuktur. Ve 'bir çocuk öleceğine dünya yıkılsın' diyenlerdenim.. Ben zalim Esad'ın 2011'den beri yaptığı katliamları zaten görüyorum. Hiç bir türlü savunulacak yanı yok. Fakat bir konu sürekli olarak beynimi kurcalıyor. İster Astana deyin adına ister Soçi isterseniz başka bir şey. Ne zaman içinde Batı olmaksızın bir sonuca doğru yaklaşsak hep bir arıza çıkıyor.. Ya bir Ümran bebek çıkıyor karşımıza, CNN int. Spikerini bile hüngür hüngür ağlatan..



Ya da işte bu izahı mümkün olmayan terör saldırıları. Bir kez daha.. 'Böyle bir saldırı yaşanmamıştır' diyemem.. Dahası Esad, son 7 yılda çok çok daha fenalarını da yapmıştır. O da babası da eli kanlı katil diktatörlerdir. Bunda kuşku yok. Tek cevabını bulamadığım soru şu; Esad neden böyle saçma sapan bir iş yapıyor?.. Bu ona ne kazandıracak ki? Beştepe'de, Erdoğan, Putin ve Ruhani, sonuçları Esad'a da yarayacak bir zirve gerçekleştirdi. Şimdi böyle bir katliamın, bunu anlamsız kılacağını düşünmüyor mu acaba?..



Ben sadece soru soruyorum. Bu insanı sarsan, 'insanım' diyenin tepkisiz kalamayacağı görüntüler neden hep içinde Batı'nın olmadığı bir inisiyatif devreye girince yaşanıyor?.. Benim merak ettiğim bu kadar...