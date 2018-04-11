“Rektör Hasan Gönen katliamı gerçekleştiren Volkan Bayar’ı korumuş”

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yönetmeliklere göre, Türkiye'de eğitim görevlisi olamaması gerekirken, önce TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi'ne yerleştirilmiş; oradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne nakledilmiş.

Bayar, iftiraları ve davranışlarıyla defalarca okuldan gönderilmek istenmiş ama üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Bayar'ı korumuş. 15 Temmuz sonrası üniversitedeki bilgisayarındaki kayıtları temizlediği anlaşılan Bayar'ın üniversitede çalışan 25 akademisyen hakkında FETÖ ihbarı yapması ve bu ihbarların hepsinin işleme konulup, Bayar hakkındaki şikâyetlere Rektörlüğün direnç göstererek onu koruması da gelen bilgiler arasında...

Yarın, Yükseköğretim Kurulu, Osmangazi Üniversitesi'ndeki bu menfur hadise üzerine olağanüstü toplanacak.

15 Temmuz sonrası süreçte, FETÖ'ye dair en az temizliğin yapıldığı yerin akademi olduğu düşünülürse toplantı sonuçlarıyla ilgili pek de beklenti yükseltmeyelim derim...

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