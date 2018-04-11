HİLÂL KAPLAN

Şubat ayında ABD, Esed rejimi güçleriyle çatıştı. Bombardımanda 100 rejim yanlısının öldürüldüğü söylendi. Hemen ardından İsrail ve İran çatıştı. Önce İsrail, Esed rejimi için önem taşıyan askerî bazı noktaları vurdu. İran'a ait bir İHA'yı düşürdü.

Sonra Suriye, İsrail F-16'sını düşürdü.

"Herhalde kimse Esed'in İsrail uçağını kendi kafasına göre düşürdüğünü sanmıyordur.

Rusya buna onay verdi. Bu yüzden İsrail ve Rusya arasındaki Suriye üzerinden süren 'üç maymun' diplomasisinin de sonuna yaklaşılıyor" yazmıştık. Nitekim İsrail, 8 Nisan gecesi, Suriye'yi vurdu ve Lavrov ilk kez açıktan İsrail'i suçlayarak, "çok tehlikeli bir gelişme" dedi.

4 Nisan'da, Ankara'da gerçekleşen ve Putin ile Ruhani'nin katıldığı Suriye zirvesinin ardından Esed'in kimyasal saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin bu satırları yazdığım gece Suriye'ye, İngiltere, Fransa ve hatta Suudi Arabistan'ın desteğiyle saldıracağı söyleniyor. Trump, bu sebeple Latin Amerika gezisini iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan pazartesi günü Trump'ın özel avukatının ofisi FBI tarafından basıldı ve avukat gözaltına alındı.

Twitter'dan "Avukat-müvekkil ilişkisi gizliliği yok ediliyor" diye feryat eden Trump'ın tepkisine bakılırsa, dış politikada Pentagon'a esaret dönemi başlayacak gibi... Lavrov'un, "Türkiye, Afrin'i rejim güçlerine teslim etmeli" çıkışı da, Rusya'nın ABD ile hareket etmememiz yönünde bize yaptığı bir uyarı olarak okunabilir.

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YÖK'ten ümit kesilirken



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar, 2006'da girdiği ALES'te FETÖ'nün yardımıyla derece yapmış. Bitmedi, 2009'da Denver Üniversitesi'ne MEB bursuyla girmiş ama doktora eğitiminde başarısız olmuş.

Yönetmeliklere göre, Türkiye'de eğitim görevlisi olamaması gerekirken, önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne yerleştirilmiş; oradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne nakledilmiş.

Bayar, iftiraları ve davranışlarıyla defalarca okuldan gönderilmek istenmiş ama üniversitenin rektörü Prof. Dr.

Hasan Gönen, Bayar'ı korumuş. 15 Temmuz sonrası üniversitedeki bilgisayarındaki kayıtları temizlediği anlaşılan Bayar'ın üniversitede çalışan 25 akademisyen hakkında FETÖ ihbarı yapması ve bu ihbarların hepsinin işleme konulup, Bayar hakkındaki şikâyetlere Rektörlüğün direnç göstererek onu koruması da gelen bilgiler arasında...

Yarın, Yükseköğretim Kurulu, Osmangazi Üniversitesi'ndeki bu menfur hadise üzerine olağanüstü toplanacak.

15 Temmuz sonrası süreçte, FETÖ'ye dair en az temizliğin yapıldığı yerin akademi olduğu düşünülürse toplantı sonuçlarıyla ilgili pek de beklenti yükseltmeyelim derim...