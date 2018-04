Bakan Berat Albayrak: 2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



AB'NİN SINIR DEĞERLERİNİN YARISINI BELİRLEDİK



Yeni nesil santrallerle birlikte en ileri teknolojiyi doğal dengeyi bozmadan minimum emisyon değerleriyle inşaa edilme şartını koştuk. Çayırhan bunun en İlk örneği... Nitekim Çayırhan, Avrupa Birliği'nin 2024 ve sonrası için belirlediği hava kalite sınır değerlerinin bile yarısını belirledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 'Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası' toplantısında konuştu



AVRUPA VE OECD ÜLKELERİNİN BİR HAYLİ ALTINDA

Türkiye Sanayi Devrimi'nden bu yana kümülatif emisyonların dünyada yüzde 0.7 sinin altından sorumlu. Fosil yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin bir hayli altındadır.



TÜRKİYE DÜNYAYI KİRLETEN ÜLKELER SIRALAMASINDA ÇOK AŞAĞIDA



Türkiye'nin dünyayı kirleten ülkelerin sıralamanın içerisinde çok aşağıda olduğunu belirten Bakan Albayrak; Bu durumun bile bizim için çıta ve kriter olmadığını belirterek daha da altını hedeflediklerini bildirdi.



TÜRKİYE BÜYÜK BİR HASSASİYET GÖSTERMEKTEDİR



2017 rakamlarına göre Türkiye'de kişi başına düşen sera gazı ortalaması 6 ton... OECD ortalamasında yaklaşık 10 ton iken; Amerika'da bu rakam 16.2 ton, Almanya'da yaklaşık 9 ton, Rusya'da 11 tonun üzerinde, dünyadaki bir çok ülkede 12,13 tonun üzerinde... Türkiye bu resimde dünya ortalamasının yarısı üçte bir noktasında. Türkiye dünyayı en az kirleten ülkelerden birisi olmasına rağmen, büyük bir hassasiyet göstermektedir.



2018 YILINDA TOPLAM 5 MİLYON AĞACI GEÇECEĞİZ



Bakanlığımızın koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğü ve paydaşlarının işbirliği ile birlikte Türkiye'nin enerjisi İnşallah Ormanlarımızla birlikte hayat bulacak. Her bir gaz abonesi için bir, 2018'de trafiğe çıkan her araç için bir, her yeni elektrik abonesi için bir, çıkarılacak her 100 ton kömür için ağaç dikilecek. "2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz." dedi..