30 milyar $’lık tasarruf

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, 2033'e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30.2 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını açıkladı. SABAH'ın sponsor olduğu 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın açılışında konuşan Bakan Albayrak
, eylem planını bizzat takip edeceğini belirterek, "Güçlü Türkiye İçin Bilinçli Tüketim Verimli Enerji" dedi. 6 kategoride yapılacak 55 eylemle, 2033'e kadar kümülatif olarak 23.9 MTEP tasarruf sağlanması ve tasarruf için 10.9 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. KONUTTAN 10 MİLYAR $
Eylem planındaki alanlardan birisi olan konutlardaki dönüşüme dikkat çeken Bakan Albayrak, "2023'e kadar 1.7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40'a kadar düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız" dedi. Albayrak, kamu tarafının da üzerine düşen hususlar olduğuna dikkat çekerek, "Okullarımızdan yurtlarımıza kadar, devlet binalarından hastanelere kadar belirlenen sayıdaki bütçe içerisinde ortaya koyduğumuz bir rakamla 2023'e kadar asgari bir yüzde 20 dönüşüm hedefini Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere, denetim ve takip raporlamalarıyla birlikte hem ısınma, yalıtım hem aydınlatma açısından dönüşüm sağlanmasının biz de takipçisi olacağız" diye konuştu. SOKAKTAN 600 MİLYON TL
Planın en önemli ayağının sokak aydınlatmalarının dönüşümü olduğunu belirten Albayrak, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle bunu sağlayacağız. Türkiye'de şu an 7.5 milyon sokak aydınlatması var. 2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek. Bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023-2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor" dedi. ENERJİ YOĞUNLUĞU ARTMALI
Türkiye'nin
enerji kaynakları
açısından zengin
bir ülke olmadığını
hatırlatan Albayrak,
enerji verimliliğinin
büyük önem
arz ettiğini vurguladı.
Katma değerli
üründe daha az
enerji tüketip daha
yüksek verimlilik
sağlayabilmek
için Türkiye'nin
kat etmesi gereken
ciddi bir mesafe
olduğuna dikkati
çeken Albayrak,
"Enerji tüketiminin
artması tek başına
bir anlam ifade
etmiyor. Aynı anda
enerji yoğunluğunuzun
da artması
lazım ki birinci
lige çıkabilesiniz"
değerlendirmesinde
bulundu. SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Sanayinin
konuttan sonra enerji tüketiminde yüzde 32 ile en büyük paya sahip olduğunu anlatan Albayrak, "Burada tasarruf 10 milyar dolar seviyesine ulaşacak" dedi. Tarım alanında da tasarruf yapılacağını söyleye
Albayrak, "Sulamada, motorlarda ve bunlarla ilgili Tarım Bakanlığımızla yakın bir çerçevede çiftçilerimizle ilgili çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. BİR ARAÇTA TEK KİŞİ ENERJİ İSRAFI
İstanbul
gibi büyük metropol şehirlerde toplu taşımanın yaygınlaştırılmasına dayalı birincil derecede tüketimi artıran unsurlar olduğunu ifade eden Enerji Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul
trafiğinde, bir araçta bir kişi, hem enerji israfı oluyor, hem de herkes kaybediyor" diye konuştu. 10.9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
2023'e kadar 10.9 milyar dolarlık yatırım olacağını belirten Albayrak, "23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin yüzde 14'üne varan tasarrufla 66.6 milyon ton karbon salımı azaltımı sağlanacak. 2023'e kadar 20 bin istihdam yaratılacak" dedi.