FETÖ operasyonunda Prof. Dr. Atilla Sandıklı da gözaltına alındı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdikleri bilgi ve ifadeler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 53 kişinin adreslerinde arama yapıldı.

Çoğunluğu muvazzaf subay zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 34'ü kişi yakalanırken, 19 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

O PROFESÖR DE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında bugüne kadar FETÖ ile bağlantısı konusunda adı hiç geçmeyen emekli Albay, Bilgesam Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Atilla Sandıklı olduğu ortaya çıktı. Sandıklı, Harp Akademileri Komutanlığı'nda akademisyen olarak görev yapmıştı.





ATİLLA SANDIKLI KİMDİR?



Atilla Sandıklı 1957 yılında İzmir'de doğdu. 1976 yılında (İzmir) Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu'na girdi. Sırasıyla Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde eğitimine devam etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde doktora derslerine iştirak etti. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. 2010'da Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim dalında doçent, 2015'de Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde profesör oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde karargâh subayı ve komutan olarak görev yaptı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde müşavirlik, Harp Akademileri Komutanlığı'nda uluslararası ilişkiler öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı ve bir süre bu enstitünün müdürlüğünü yaptı. Kur. Kd. Alb. rütbesinde kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TASAM) kuruluşunda genel müdür olarak görev aldı ve bu merkezi kurdu. Bu görevi ve Stratejik Öngörü Dergisinin editörlüğünü 4 yıl sürdürdü. TASAM'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'nin akil adamlarını bir platform içinde bir araya getirmek maksadıyla Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (BİLGESAM) kurdu. Sandıklı, BİLGESAM bünyesinde yılda iki defa yayımlanan ve hakemli bir dergi olan Bilge Strateji Dergisi'nin editörlüğü ve Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. BİLGESAM Başkanlığı ile Haliç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı yaptı. Uluslararası güvenlik, terörizm, Orta Doğu, Kafkasya ve Türk dış politikası alanında birçok makalesi bulunan Sandıklı'nın bugüne kadar 24 kitabı yayımlandı.