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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 12.04.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 09:46
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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

Başkanı 'ın sosyal medyada n son olarak yolladığı 'Hazır ol füzeler gelecek' açıklaması... Rusya'dan Trump'ın savaş ilanı gibi tweetine "Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı" yanıtı. Rusya ve ABD ile arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu?

Peki Rusya ve ABD savaş gücü açısından ne durumda? İşte yanıtı...

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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre birinci ise ikinci büyük güç.

İşte iki ülkenin savaş bütçesinden, füze sayılarına kadar savaş gücü karşılaştırması...

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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

aktif askeri personel sayısı: 1.281.900

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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

aktif askeri personel sayısı: 1.013.628

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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

toplam askeri personel sayısı: 2.083.100

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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

toplam askeri personel sayısı: 3.586.128

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ve 'nin askeri güçleri ne kadar?
Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

savunma bütçesi: 647.000.000.000 Dolar

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