Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada n son olarak yolladığı 'Hazır ol Rusya füzeler gelecek' açıklaması... Rusya'dan Trump'ın savaş ilanı gibi tweetine "Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı" yanıtı. Rusya ve ABD ile arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu?

Peki Rusya ve ABD savaş gücü açısından ne durumda? İşte yanıtı...