Rusya ve ABD'nin askeri güçleri ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada n son olarak yolladığı 'Hazır ol Rusya füzeler gelecek' açıklaması... Rusya'dan Trump'ın savaş ilanı gibi tweetine Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı yanıtı. Rusya ve ABD ile arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu? Peki Rusya ve ABD savaş gücü açısından ne durumda? İşte yanıtı... Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre ABD birinci Rusya ise ikinci büyük güç. İşte iki ülkenin savaş bütçesinden, füze sayılarına kadar savaş gücü karşılaştırması... ABD aktif askeri personel sayısı: 1.281.900 Rusya aktif askeri personel sayısı: 1.013.628 ABD toplam askeri personel sayısı: 2.083.100 Rusya toplam askeri personel sayısı: 3.586.128 ABD savunma bütçesi: 647.000.000.000 Dolar