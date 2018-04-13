Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Duma'daki görüntüleri Putin'e gönderdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin ve Trump'la görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Erdoğan'dan Suriye mesajı: Duma'daki görüntüleri Putin'e gönderdim

DUMA'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ PUTİN'E GÖNDERDİM

"Gerek sayın Putin'le sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir. Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasını doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin'e gönderdim."

KİMYASAL SİLAHLAR KONUSUNDA SERT BİR TUTUMUMUZ VAR



Sayın Trump ile de konuları etraflıca ele aldık. Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalisyon tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var." Kimyasal silahların dışında konvansiyonel silahları da gözardı edemeyiz. Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor, konvansiyonel silahlarla mı? Konvansiyonel silahlarla da insanları acımasızca öldürüyorlar. Başta ABD olmak üzere, Rusya ve tüm koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istiyoruz. Meseleyi barışla noktalamak, havayı yumuşatmak gerek. bizim mücadelemiz teröristlerle bir mücadeledir, batının bunu bilmesi lazım."dedi.