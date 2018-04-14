FETÖ'nün Adıyaman’daki ‘çatı’ davasında rekor ceza!

Adıyaman'da görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'çatı' davasında devleti 1 milyon 305 bin 956 TL zarara uğratarak örgüte aktaran sanıklar, toplam 26 milyon 285 bin 640 TL para cezasına çarptırıldı.

REKOR PARA CEZASI

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'çatı' davasının 21 gün süren 3. celsesinde karar çıktı. Yargılamada sanıkların birçoğuna 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan rekor düzeyde para cezası verildi. İddianamede, örgütle iltisaklı 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 proje kapsamında SODES projelerinden toplamda 1 milyon 305 bin 956 TL kamu zararına neden olunduğu ve bu paranın örgüte aktarıldığı yer aldı. Örgütün 'il imamı' Habip Biçakcı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 63 sanıktan 57'si hakkında karar verildi. Firari 6 sanık ile ilgili dosya ise ayrıldı. Davada yargılanan 63 sanıktan 18'ine 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 milyon 285 bin 640 TL adli para cezası verildi.

Son celsede iddia makamının mütalaasını açıklamasının ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı. Mahkeme sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklardan 'il imamı' Habip Biçakcı, "Hakkımdaki bütün iddiaları reddediyorum. Ben illegal bir eylem yapmadım, ben terörist değilim" dedi.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya yaklaşık 3 saat karar arası verdi.



İL İMAMINA 25 YIL HAPİS VE 4 MİLYON 500 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Örgütün "il imamı" Habip Biçakci, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan 16 yıl 6 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Gezer'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl 9 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası ve 3 milyon 750 bin TL adli para cezası; Bekir Demirel'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası ve 52 bin 180 TL adli para cezası; Halil İbrahim Karaboğaz'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan beraatına; İsmail Polat'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 8 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 3 milyon 125 bin TL adli para cezası: Mehmet Siyah'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ve 3 milyon 125 bin TL adli para cezası; Mustafa Oğuz'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasıyla 250 bin TL adli para cezası; Serkan Özçelik'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl 10 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasıyla 3 milyon 125 bin TL adli para cezası verilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.