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'dan saldırı yorumu: Askeri bir saldırıdan ziyade bir tiyatro!

Danışmanı Hamidrıza Mukaddemfer, öncülüğünde yapılan saldırı ile ilgili olarak, "Artık kimyasal silahlar gibi bahaneler işe yaramıyor. Suudilerin dolarları ABD, ve ’nın ’ye saldırısının mali kaynağı oldu" ifadesini kullandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 19:47
İran'dan saldırı yorumu: Askeri bir saldırıdan ziyade bir tiyatro!

Danışmanı Hamidrıza Mukaddemfer, bugün yaptığı açıklamada , ve 'nın saldırısına değinerek, "Söz konusu saldırı askeri bir saldırıdan ziyade, bir tiyatroydu" açıklaması ile dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Danışmanı Hamidrıza Mukaddemfer, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıyı ele alarak "Suriye'ye saldırı düzenleyerek bir başarı ede edebileceklerini sanıyorlardı. Saldırıyı gerçekleştirerek haysiyet ve iktidar kazanacaklarını düşünüyorlardı. Ancak hedeflerine ulaşamadılar. Bu karar bir aptallıktı. Söz konusu saldırı askeri bir saldırıdan ziyade, bir tiyatroydu" dedi.

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"Suriye'de tekfirci teröristlerin yenilgiye uğraması ile artık kimyasal silahlar gibi bahaneler işe yaramıyor" diyen Devrim Muhafızları Danışmanı Mukaddemfer, Muhammed Bin Selman'ın ABD, İngiltere ve Fransa yolculuğuna değinerek, "Suudilerin dolarları ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının mali kaynağı oldu" ifadesini kullandı.

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İran'dan saldırı yorumu: Askeri bir saldırıdan ziyade bir tiyatro!
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