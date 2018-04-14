Sanal kumar baronuna mahkemeden şok

Sanal kumar Baronu Veysel Şahin'le ilgili dün Bakırköy'de aynı mahkemeden önce tahliye sonra tutukluluğunun devamına yönelik karar çıktı.

MAHKEME ÖNCE TAHLİYE KARARI VERDİ

Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde suç örgütü kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Veysel Şahin, geçtiğimiz 5 Nisan'da hakimin tutukluluğuna yapılan itirazı reddetmesi üzerine avukatı aracılığı ile üst mahkeme olan Nöbetçi Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Dosyada tutuklu sanık olan futbolcu Gürcan Çarkçı'nın avukatı Murat Sultansu da karara itiraz etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI...

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti önce Veysel Şahin ve diğer 3 tutuklunun tahliyelerine karar verdi. Gerekçe olarak ise, tutuklu kalınan süre ve delillerin toplanmış olması gösterildi. Şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.