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baronuna mahkemeden şok

baronu , Bakırköy 10. tarafından önce yurtdışına çıkış yasağı şartı ile tahliye edildi, Bakırköy Başsavcılığı’nın itirazı üzerine sonra karar aynı mahkemece değiştirilip tutukluluğun devamına hükmedildi. Şahin, ’nden hiç çıkamadan yeniden tutuklandı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 19:26
Sanal kumar baronuna mahkemeden şok

Baronu 'le ilgili dün Bakırköy'de aynı mahkemeden önce tahliye sonra tutukluluğunun devamına yönelik karar çıktı.

MAHKEME ÖNCE TAHLİYE KARARI VERDİ

Büyükçekmece 8. 'nde suç örgütü kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Veysel Şahin, geçtiğimiz 5 Nisan'da hakimin tutukluluğuna yapılan itirazı reddetmesi üzerine avukatı aracılığı ile üst mahkeme olan Nöbetçi Bakırköy 10. 'ne itiraz etti. Dosyada tutuklu sanık olan futbolcu Gürcan Çarkçı'nın avukatı Murat Sultansu da karara itiraz etti.

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YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI...

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti önce Veysel Şahin ve diğer 3 tutuklunun tahliyelerine karar verdi. Gerekçe olarak ise, tutuklu kalınan süre ve delillerin toplanmış olması gösterildi. Şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

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Sanal kumar baronuna mahkemeden şok
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