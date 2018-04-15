Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN MALTEPE 6. OLAĞAN KONGRESİ ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki, 'biz yatırımları durduracağız.' Niye'ymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık.

AFRİN'DE 4200'E YAKIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıkla harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

"BUNLAR HAYATLARI BOYUNCA HEP DAĞITTILAR"

Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış diyen Erdoğan, "Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu.

"KÜLLİYE'YE BİR TEK BAY KEMAL GELMEZ"

Ankara'ya geleceğiz diyen vatandaşlara cevap veren Erdoğan, "Tabi ki gelin, orası milletin evi. Arkadaşlarım sizi bütün Külliye'de gezdirecekler. Oraya bir tek Bay Kemal gelmez. Gelmezse gelmez. Sizlere kapımız sonuna kadar açık. Orası sizin eviniz, cumhurun evi." şeklinde konuştu.

"İNLERİNE GİRECEĞİZ DEDİM HATIRLADINIZ MI?"

'PKK için inlerine gireceğiz dedim hatıradınız mı?' diyen Erdoğan, "İnlerine girdik mi, girdik. SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F-16'larla girdik. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Nereye kaçtılar Suriye'ye. Fırat Kalkanı'nda vurduk, Afrin'de vurduk. Gabar'da vurduk, Cudi'de vurduk, Tendürek'de vurduk. Bestler Deresi'nde vurduk. Vurmaya da devam edeceğiz. FETÖ de kaçtı. Kaçtılar, 6 tanesini Kosova'dan aldık, 3 tane Gabon'dan aldık. Şu ana kadar 80'ini yakaladık, getirdik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız." dedi.

15 Temmuz gecesi birisi Rodos'a götüreyim sizi dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu.

"NEREYE GİDECEĞİMİZİ UÇAKTA SÖYLEYECEĞİM"

15 Temmuz gecesi birisi Rodos'a götüreyim sizi dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi ne oldu? Biz Allah'tan başka galip yoktur dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. "şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN KONGRE SALONUNDAKİ AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı. Gençlerin bu heyecanını görünce kararlılıklarını görüyorum. Şimdiden 2019'u görüyorum.

Liselerden üniversitelere kadar bütün genç arkadaşlarınızla görüşmeye hazır mısınız. Gönülleri kaynaştıracağız, tamam mı? Bizim gençliğimiz eli satırlı değil, eli silahlı değil. Bizim gençliğimiz ilim irfan yolunda ilerleyen bir gençlik. Maltepe ile birlikte tüm İstanbul'un çehresini değiştiren projelere imza ettık. İstanbul'un nüfusu göreve geldiğimde 7.5 milyondu, şimdi İstanbul'un nüfusu 15 milyon oldu.

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