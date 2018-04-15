Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul programından ilginç kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe ve Beykoz kongrelerine katılarak buralarda vatandaşlara seslendi. Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Şahin Köktürk Spor Kompleksi önünde toplanan halka da hitabeden Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'ya geleceğiz diyen vatandaşlara cevap veren Erdoğan, "Tabi ki gelin, orası milletin evi. Orası sizin eviniz, cumhurun evi." şeklinde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı o programlardan yansıyan ilginç kareler.