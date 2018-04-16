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ile TÜSAB, yerli için işbirliği protokolü imzaladı

na bağlı Sağlık Enstitüleri Başkanlığı () ve arasında yerli sağlık biyoteknolojisi üretimi alanında işbirliği protokolü imzalandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, "Amacımız gelecekte bizim kullanmış olduğumuz sağlık ürünlerinin, cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlamaktır" dedi. ASELSAN Genel Müdürü Eken ise, "Türkiye'de oluşturduğumuz teknoloji birikimini ülkemizin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle ortaya koymak ve çözümler üretmek istiyoruz" diye konuştu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 19:45 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 19:48
ASELSAN ile TÜSAB, yerli tıbbi cihaz için işbirliği protokolü imzaladı

Müsteşarı Eyüp Gümüş, bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, 'nin, 'ın teknolojisinden ve bilgi birikiminden lar alanında da yararlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıllar içerisinde biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve sağlık alanında bizim kullandığımız malzemelerin yerlileştirilmesi konusunda işbirliği yapılacak. Bununla ilgili ilk çalışmamız tıbbi cihazlar noktasında devam ediyor." dedi.

"KULLANACAĞIMIZ TIBBİ CİHAZLARI TÜRKİYE'DE ÜRETMEK İSTİYORUZ"

ve ASELSAN gibi iki gücü birleştirdiklerini ifade eden Gümüş, "Amacımız gelecekte bizim kullanmış olduğumuz sağlık ürünlerinin, cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlamaktır. Bu işbirliğinin hedefimize ulaşması noktasında hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ise savunma sanayinde oluşturdukları teknolojik birikimi savunma sanayi dışındaki alanlarda da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu konularda kullanmak için yoğun bir faaliyet içerisinde olduklarını, bu konuda uzmanlaşan ekipler kurduklarını söyledi.

UZMANLAŞAN EKİPLER KURULDU

Son dönemde sağlık alanındaki faaliyetlerini artırdıklarını dile getiren Eken, "Türkiye'de oluşturduğumuz teknoloji birikimini ülkemizin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle ortaya koymak ve çözümler üretmek istiyoruz." dedi.

"ASELSAN GÜCÜNÜ ISPAT ETTİ"

TÜSEB Başkanı Fahrettin Keleştemur da ASELSAN'ın çok büyük teknolojiye ve altyapıya sahip bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar yaptıklarıyla ASELSAN gücünü ispat etmiştir. Son yıllarda da sağlık biyoteknolojisiyle de ilgilenmeye başlamıştır." dedi.

ASELSAN’dan üniversiteyi fabrikaya taşıyacak imza

TÜSEB'in sağlık bilimi ve biyoteknolojisi konusunda Ar-Ge yapmak ve destek sağlamak amacıyla kurulduğunu dile getiren Keleştemur, protokolle sağlık biyoteknolojisi konusunda Türkiye'nin acil ihtiyacı olan ürünlerin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını aktardı.

ASELSAN'dan tarihi bir başarı daha

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş ve ASELSAN Genel Müdürü Eken, sağlık biyoteknolojisi üretimi alanındaki protokolü imzaladı.

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