ASELSAN’dan üniversiteyi fabrikaya taşıyacak imza

4 araştırma üniversitesiyle "Üniversiteler Arasında Lisansüstü Eğitim Protokolü" imzalayan ASELSAN
, akademi ve üniversite- sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırdı. Savunma sanayisi ile yükseköğretim kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren tören sırasında savunma sanayiimizi ileri aşamalara taşıyacak ASELSAN Akademi'nin de tanıtımı yapıldı. Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin işbirliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa Yükseköğretim Kurulu (YÖK
) koordinasyonunda Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu. REKABET GÜCÜMÜZ ARTAR
Program sayesinde ASELSAN çalışanları, kurumun yerleşkesinden ayrılmadan lisansüstü eğitimlerini çalıştıkları alan ve projelerde gerçekleştirecek. Programdan mezun olan ASELSAN personeli, ilgili üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya eşdeğer yüksek lisans ya da doktora diploması almaya hak kazanacak. YÖK ile yapılan protokol kapsamında toplam değeri 1.5 milyarın üzerinde olan laboratuvar, entegrasyon ve test altyapılarıyla bir teknoloji üssü konumunda olan ASELSAN, üniversitelerin dış kampüsü oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında küresel ekonomide rekabet gücünü artırmasının önemine işaret etti. Saraç, "Bilim ve teknolojide gerçekleştirilecek yenilik ve başarılar sürdürülebilir kalkınma ile sosyoekonomik gelişimin anahtarı olacak" dedi. Türkiye'nin teknoloji üretebilme becerisi geliştikçe, nitelikli sanayi şirketlerinin sayısının arttığını vurgulayan Saraç, bunun üniversite- sanayi işbirliğini daha da geliştirdiğini dile getirdi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de savunma sanayiisinin tek başına bir dal olarak değil, sanayi ve teknoloji ekosisteminin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Demir, bu tür projelere enerji vermeye ve bunları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Betül Usta/
ANKARA