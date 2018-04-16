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/’den firari olarak aranan öğretmen yakalandı

Son dakika haberi... ’da (/) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:37
FETÖ/PDY’den firari olarak aranan karı koca öğretmen yakalandı

'da (/) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.

Operasyon, 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

MAHKEMEYE ÇIKARILARAK TUTUKLANDILAR

Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.'nın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi. İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi.

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