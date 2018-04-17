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’den çarpıcı yorumu

MHP Lideri ’nin şaşırtan açıklamasının ardından siyasilerden önemli açıklamalar geldi. A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı. ’e göre Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır. Adil Gür ayrıca Milli ittifakın son oy oranı hakkında yaptıkları araştırmayı bu akşam A Haber’de açıklayacağının altını çizdi.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 13:56
Adil Gür’den çarpıcı erken seçim yorumu

İşte Adil Gür'ün A Haber canlı yayında yaptığı açıklamadan başlıklar:

Halkın önemli bir bölümü Cumhur İttifakına destek veriyor. Sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Uyum yasalarının hazırlanması bir engel teşkil edebilir. Bunlar yapıldığı takdirde seçimin önünde bir engel yok. Uzatmanın da bir anlamı yok. Kamuoyunda da bir beklenti var. Türkiye'nin önünü açacaktır.

İKİNCİ TURA KALMADAN KAZANIR

'nin ilgili kurulları karar verdikten sonra biz de araştırmalarımızı yapacağız. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın AK Parti-MHP ittifakı açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir gelişme olmazsa ikinci tura kalmayacağını düşünenlerdenim. Artık ok yaydan çıktı. 2019 Kasım ayına beklemek gereksiz. AK Parti ve MHP seçime hazır görünüyor. Diğer partilerin ittifakı kolay olmayacaktır.

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Adil Gür’den çarpıcı erken seçim yorumu
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