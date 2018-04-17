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Son dakika: Erdoğan, çağrısı yapan Bahçeli ile görüşecek

'nin son dakika olarak yaptığı seçim çağrısına Erdoğan'dan ilk yanıt. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 12:16
Son dakika: Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Bahçeli ile görüşecek

ve AK Parti Genel Başkanı , yarın MHP Genel Başkanı ile görüşeceğini belirtti.

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Bahçeli ile görüşmem olacak"

"YARIN GÖRÜŞMEM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grubu'nda yapacağı konuşmaya gelirken gazeteciler, 'Bahçeli'nin erken seçim çağrısına bir yanıtınız olacak mı?' diye sordu. Erdoğan bu soruya "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" yanıtını verdi.

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Son dakika: Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Bahçeli ile görüşecek
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