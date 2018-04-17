Son dakika: Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirtti.

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Bahçeli ile görüşmem olacak"

"YARIN GÖRÜŞMEM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grubu'nda yapacağı konuşmaya gelirken gazeteciler, 'Bahçeli'nin erken seçim çağrısına bir yanıtınız olacak mı?' diye sordu. Erdoğan bu soruya "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" yanıtını verdi.