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Bahçeli'nin çıkışına 'dan ilk yanıt

Hükümet sözcüsü Bozdağ hakkında yanıt verdi: Bozdağ "Bu çağrıyı değerlendireceğiz. Ayrıca bu erken seçim çağrısı yetkili organlarda değerlendirilebilir." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 11:46
Bahçeli'nin erken seçim çıkışına Bekir Bozdağ'dan ilk yanıt

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

BEKİR BOZDAĞ: BEN DE YENİ ÖĞRENDİM

Bozdağ, "Bahçeli'nin önerisine şaşırdınız mı' sorusuna ise "Ben de şimdi yeni duydum. Perde arkası bir bilgim yok. Ben de sizinle birlikte öğrendim" diyerek yanıt verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bahçeli'nin teklifini kurullar değerlendirir" dedi.

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Bahçeli'nin erken seçim çıkışına Bekir Bozdağ'dan ilk yanıt
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