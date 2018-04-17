Son Dakika Haberi: Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı!

MHP Grup Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulunan Bahçeli erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İki seçimde 26 Ağustos 2018'de yapalım" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin erken seçim çağrısı

"3 KASIM 2019'U BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bahçeli ayrıca, "Türkiye'nin bu ağırlığı altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir. Ülkenin, sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım'a istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır. Milli mutabakatın titizlikle korunması hedefleri varması elzemdir. İttifakın selameti ve başarısı için de toplumsal dinamikleri, tayin eden unsurların analiz edilmesi ve iyi hesapların yapılması ihtiyaçtır." açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

Bahçeli, "Şerefli Türk Milleti, şerefsiz mihrakların hakkından gelecektir, gelmek zorundadır. Terörizm fail ve figüranları çok olan bir ihanettir, alçaklıktır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce haizdir. Ok yaydan çıkalı çok olmuştur. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere arayışları kapalı, uçurumun dibindedir."

Bahçeli ayrıca, "Menbiç konusunda hala ayak direten ABD, yeni şartlar oluşturmanın arayışı içindedir" dedi. Bahçeli CHP''nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi ilgili ise, "Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. İsterlerse amuda kalksınlar" diye konuştu.