Kumpas mağduru o Albay Sabah.com.tr’ye konuştu

İşte kumpas mağduru Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'un Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamadan bazı başlıklar

"BU FETÖ'CÜ TERÖRİST HAKKINDA 2014'TE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUM"

Yunanistan'a firar ederken yakalanan Zafer Kılınç, Temmuz 2014'te cezaevinden tahliye olur olmaz hakkında suç duyurusu bulunduğum ilk terörist. Bu alçak ben suç duyurusunda bulunur bulunmaz firar etti ve o günden beri firardaydı. Benim yurt dışına kaçtığını düşündüğüm terörist FETÖ'nün en güvendiği ve bu nedenle en büyük ve en kritik kumpas davasının başına hem de örgüt lideri Fethullah'ın talimatıyla getirilen biri. FETÖ İzmir Fuhuş ve Askeri Casusluk Davası'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin bağrına sokulacak son hançer ve devletin sonunu getirecek tasfiye olarak görüyordu ve bu nedenle bu kumpas davaya çok önem veriyordu. Bu davanın diğer kumpas askeri davalardan farkı asker ve sivilin bir arada kumpas edildiği ilk ve son dava olmasıydı. Toplam 5000 kişiyi kapsayan bu dava örgüt tarafından "torba dava" olarak düşünüldü ve bu nedenle 5000 kişi gibi inanılmaz bir rakamı kapsadı. İnanması çok güç olan bu rakam terörist Zafer Kılınç tarafından doğrulanarak tüm medyaya ifade edilmişti.

"ZAFER KILINÇ TÜM İNSANİ DEĞERLERİNİ YİTİRMİŞ BİR FETÖ'CÜDÜR!"

Peki örgütün bu denli güvendiği savcı kılığına girmiş alçak Zafer Kılınç'ın kapasitesi bu işin altından kalkmaya yetebilir miydi? Asla.. Gerçekte Zafer tüm insani ve hayvani değerlerini yitirmiş tam bir şaşkın ördekti. Hatta gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ördekteki beynin bile olmadığı zavallı bir yaratıktı. Bu iddiaların ne denli doğru olduğunu anlamak için bu şerefsiz yaratığın hazırladığı iddianameyi okumak yeterli.

"O İDDİANAMEYİ ORTAOKUL TALEBESİ BİLE HAZIRLAMAZDI!"

Ortaokula yeni başlamış bir talebeye verseniz çok daha iyisini hazırlayabileceği 2000 sayfalık iddianame tam bir komedi ve gelecekte hukuk fakültelerinde ibret vesikası olarak müfredata alınması gereken bir doküman. Örgüt hedefe koyduğu asker ve sivil 2500 üst düzey devlet memuruna bu iddianameyi gerekçe göstererek kanca atmıştı. Zafer Kılınç hazırlamış olduğu iddianamede bu kişilerle ilgili tamamı iftira dolu birçok olayı kaleme almış ve aileleri ve çevresiyle beraber en az 10.000 kişinin namusunu, ırzını lekelemiş geleceğini, hayatını karartmıştı. Yüklendiği onca vebale gülerek karşılık veren Zafer Kılınç bugüne kadar ortalıkta Türk ve Müslüman kılığında gezdi. Ancak artık yakayı ele verdi. Şimdi onun gerçekte ne olduğu bu yargılama esnasında ortaya çıkacak. İddianamede kurduğu düzmece yalanları kıt aklıyla öylesine yüzüne gözüne bulaştırmıştı ki 2500 kişinin adının geçtiği olayların ikisini bile birbirine bağlayamazsınız. Tamamen zırvayla dolu 2000 sayfa. Ben bu iddianame yargılandığım mahkemede ilk okunduğunda Zafer Kılınç'ın savcı olmadığına kanaat getirdim ve bu iddiamda da halen sabitim. Bu kişinin diplomasının gerçek olup olmadığının yargılanacağı mahkemece sorgulanması gerekir.

"GİZLİ BİLGİLERİ FETÖ MEDYASINA SERVİS ETTİ"

Kılınç; soruşturmada gizlilik kararı var hiçbir konuda bilgi veremem diye tutuklu avukatlarını adliyeden kovaladı. İlginçtir gizlilik nedeniyle sözde sadece kendisinin bildiği bilgi ve belgeler operasyonun başladığı gün FETÖ medyası başta olmak üzere tüm gazete ve televizyonlarda çarşaf çarşaf yazıldı, çizildi, yayınlandı. Tüm bu bilgi ve belgeler Kılınç tarafından gizlice algı operasyonları için medyaya servis edildi.

"KONUŞURSA ÖRGÜT ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ DAĞILIR!"

Yunanistan'a casusluk yaptılar askeri belgeleri Yunanistan'a sattılar diyen şerefsiz yaratık Yunanistan'a firar ederken yakalandı. Bu kişi örgütün en tehlikeli elemanlarından biri. Konuşturulduğu takdirde örgüt çorap söküğü gibi dağılır. Konuştuğu takdirde örgütün kirli ilişkilerinin ucu şu an yargılanmakta olan casus Rahip Brunson'a kadar dayanacaktır. Koca Türkiye'de, İzmir'de NATO'nun dibinde rahiplik yapan Brunson ile koca Türkiye'de en büyük kumpası İzmir'de NATO'nun dibinde kuran FETÖ'nün bu tercihlerinin ve bu benzerliklerinin sorgulanması gerekir.