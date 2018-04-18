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Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı , le ilgili çok önemli bir tahminde bulundu. 20 yıldır yanılmadığının altını çizen Acar, "40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil" dedi.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 14:10
Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Katıldığı televizyon programında lideri 'nin çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, ile muhalefet partilerinin verdiği tepkiler tartışıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden çok önemli bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

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Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır
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