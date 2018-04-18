Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Katıldığı televizyon programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet partilerinin verdiği tepkiler tartışıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden çok önemli bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."