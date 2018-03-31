Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeditepe Bienali açılışından yansıyan kareleri

SADECE SURİÇİ'NDE 300'Ü AŞKIN MESCİT YOK EDİLMİŞTİR
Sadece Suriçi'nde tek parti döneminde 300'ü aşkın mescidin yok edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Suriçi derken Fatih'i kastediyorum, merkezi kastediyorum. Biz bunları şimdi yeni yeni çıkartıp ihya etmenin, inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Çoğu zaman ihmalkarlıktan dolayı bu mescitler, camiler yıkılmış, içindeki yüzlerce nadide eser talan edilmiştir. Dönemin CHP'si, asırlık kültür hazinemizi kendi ifadeleriyle bir gerilik numunesi olarak kabul etmiştir. Ecdat mirasının kati bir tasfiyeye tabi tutulması gerektiğini yine bizzat kendileri ifade etmiştir. Ne yazık ki bu sakat anlayıştan İslam sanat eserleri de nasibini almıştır. Kur'an-ı Kerim eğitiminin dahi ancak gizli saklı yapılabildiği o günlerde hat, ebru, tezyin, tezhip gibi İslam sanatları da yok sayılmıştır.