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'dan Yıldırım'dan açıklaması

kararı sonrası açıklama yapan Yıldırım, "'nin e katılıp katılmayacağına karar verecek. iyi bir tarih." dedi. Siyasi kulislerde İYİ Parti lideri 'in 100 bin imza toplarsa cumhurbaşkanı adayı olabileceği ancak partisinin milletvekili seçimlerinde aday çıkaramayacağı konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 17:29
Başbakan'dan Yıldırım'dan İYİ Parti açıklaması

Yıldırım; "'nin e katılıp katılmayacağına karar verecek. iyi bir tarih. Süreç hemen başlayacak. Meclis'te teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek." dedi.

BAŞBAKAN: SON KARARI YSK VERİR

Biliyorsunuz seçime hangi partinin katılacağını, hangisinin katılmayacağının kararını YSK veriyor. Dolayısıyla seçimin tarihi belli olduktan sonra YSK seçim takvimini açıklar. Orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Biz Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmez. Bu bakımdan parti adı telaffuz etme ihtiyacı duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır.

MERAL AKŞENER: SEÇİME HAZIRIZ

Akşener, "Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti seçime girecek. İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir." ifadelerini kullandı.

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Başbakan'dan Yıldırım'dan İYİ Parti açıklaması
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