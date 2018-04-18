Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika erken seçim tarihi açıklaması! İşte erken seçim tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın bugün Beştepe'de Bahçeli'yi kabulüne ilişkin saat 15.30'da basın açıklaması yapacağını bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından beklenen oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı.

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Erken seçim' tarihini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin "TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.

Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili yasal sürecin hemen başlatılacağını belirten Erdoğan, YSK'nın da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen erken seçim açıklaması:

Sayın Devlet Bahçeli ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi sayın Bahçeli ile çeşitli defalar bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştuk.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRME FIRSATI BULDUK

TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilil teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

Yönetim sistemi değişikliğini Sayın Bahçeli'nin desteği ile 16 Nisan'da hayata geçirme fırsatı bulduk. Yapılacak ilk seçimlerden sonra yeni sistem devreye girecektir.

Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumu sayesinde sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları ortaya çıkıyor. 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yana olmaktaydı.

ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞMA KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK

Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık.

Seçim konusunu ülkemizin. gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.