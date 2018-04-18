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: Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 'cülere operasyon: 25 gözaltı kararı

haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mensuplarına yönelik 6 ilde yürütülen operasyonlarda havacı 16 albay ve 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:38
Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ'cülere operasyon: 25 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mensuplarına yönelik 6 ilde yürütülen operasyonlarda havacı 16 albay ve 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan havacı 16 albay, 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.

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