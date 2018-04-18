Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, sanık eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük, yakınları ve avukatı katıldı.

Kütük'ün üçüncü kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okunarak, sanığa söz verildi. Sanık Kütük, bilgi ve belgeleri inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.

Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, örgüt tepe yöneticileriyle irtibatına rastlanmadığını, tanık beyanlarında örgütsel faaliyetine ilişkin somut verilenden bahsedilmediğini ileri süren Ahmet Kütük, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa, gelen bilgi ve belgelere karşı beyanda bulunması için süre verilmesi, duruşmanın 29 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Yargıtay'ın tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi eski üyesi Kütük, önceki duruşmalarda, iki telefon hattında toplam 2 bin 904 kez ByLock kullandığı yönündeki tespitleri kabul etmemişti. Sanık Kütük'ün, Yargıtay'ın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu iddia edilmişti.

MÜFETTİŞKEN ZEKERİYA ÖZ'Ü AKLAYAN ESKİ YARGITAY ÜYESİNİN DAVASI

Yüksek yargı üyelerinin Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ayrı ayrı yargılandığı davalarda, Ahmet Kütük'ün ardından, eski Yargıtay Üyesi Halit Kıvrıl üçüncü kez hakim karşısına çıktı.Yargıtay Ceza Genel Kurul Salonu'ndaki duruşmaya, adalet başmüfettişliği döneminde Ergenekon soruşturmasını yürüten firari savcı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetlerle ilgili "soruşturmaya gerek yok" raporu veren ve ardından Yargıtay üyesi seçilen Halit Kıvrıl ile avukatı katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu ve sanığa belgelerle ilgili diyecekleri soruldu.

Kıvrıl, ByLock kayıtlarıyla ilgili dosyaya gelen yazıda, 63 günlük sürede bağlantı kurduğunun belirtildiğini ifade ederek, adına kayıtlı telefon hattında 5 bin 279 kez ByLock kullandığı yönündeki tespitleri kabul etmedi. Bu bağlantıların bin 790'ının 3-5 saniye aralıklarla bir gecede yapıldığını anlatan Kıvrıl, tespitlerde IP numarasının sık sık değiştiğinin görüleceğini savundu. ByLock'a giriş yaptığı sürelerde aynı anda başka adreste baz sinyali verdiğinin tespit edildiğini de öne süren Kıvrıl, bu konuda bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

Sanık Kıvrıl, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

HAZIRLADIĞI MÜFETTİŞ RAPORU "YETERSİZ" BULUNMUŞTU

Başmüfettişliği döneminde Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetlerle ilgili "soruşturmaya yer yok" raporu hazırlayan ve ardından 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Halit Kıvrıl, ilk duruşmalarda da hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

HSYK Genel Kurulu ise 2015'te eski HSYK döneminde Halit Kıvrıl tarafından hazırlanan raporu yetersiz bularak, Ergenekon ve Balyoz davalarına bakan hakim-savcılar hakkındaki iddiaları yeniden ele almıştı.