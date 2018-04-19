Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Sistem değişimimin hayata geçirilme ihtiyacı doğmuştur, seçimin geriye alınmasının nedenlerinden biri de budur. Tabi Türkiye mahalli seçim ve genel seçim yaşayacaktı, bu seçimlerin 2 yıla yayılacak olması siyasi gündemi yıpratacak şeylerden biri olabilirdi. Hem ekonomik, hem de toplumsal. Seçimin geriye alınması Türkiye üzerinde planları olanların senaryoyu bozmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ilerlemeye devam etmektedir, ve kimse söz sahibi olamayacaktır. Yanıbaşımızda yaşanan güç ve nüfüs kavgaları başlı başına Türkiye olarak gündeminde seçim olmayan ve önüne 5 yıllık bir perspektifi almış bir şekilde devam etmesinin gerektirir."

24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Seçime katılımın üst düzeyde olmasını sağlamak herkesin iradesini sandığa özgür bir şekilde katılmasını sağlayacaktır. Hem de seçim tartışmalarıyla kaybedilecek vakitten kazanılacaktır. Çünkü bizim yapılacak çok şeyimiz var. Haziran herkesin katılabileceği tarih çünkü ramazan ayı var, üniversite sınavı var herkes bu süreçleri bekliyor. Bundan sonra ikamet dışındaki yerlere gidecektir. Vatandaşımızın yerinde olduğu vakit daha iyidir. Gelecekte siyasete dair belirsizliklerin çoğaltılması, meşgul edilmesi Türkiye'ye zarar verecektir. Çünkü biz bu nedenle seçimi öne aldık. Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmek istemiyoruz. Yeni sistem artık fiilen hayata geçsin, millet değiştirdiği sistemin faydalarını hemen görsün, alınan kararları uygulamaya hızlı bir şekilde ihtiyacı var. Hem terörle mücadele hem de içerde ve dışarda gelişen olaylar karşısında hem de ekonomik konularda bugünkünden daha hızlı bir şekilde sonuçlar alınacaktır. Bütün bunlarla hem millet hem de devlet kazanacaktır.