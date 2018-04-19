Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici: Seçimlerde Erdoğan'ı destekliyoruz

Erken seçim tarihinin açıklanmasından sonra bugün CNN Türk'e konuşan BBP Genel Başkanı Destici önemli açıklamalarda bulundu.

DESTİCİ: TÜRKİYE SEÇİM TARTIŞMALARINI BİR KENARA BIRAKMAK ZORUNDAYDI

Destici, "Türkiye artık seçim tartışmalarını bir kenara bırakmak zorundaydı. 16 Nisan'da yapılan referandumla birlikte Türkiye zaten yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Zaten anayasa değişikliği teklifinde de erken seçime açık kapı bırakılıyordu." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici'den erken seçime yönelik açıklamalar

Sözlerine devam eden Destici, "Biz de hep eski sistemin değişmesi gerektiğini, bu sistemden kurtulması gerektiğini söylüyorduk. Bu sistem değişikliği noktasında da biz evet oyu kullandık. 16 Nisan'da tavrımızı ve tarafımızı çok net bir şekilde belirleyerek sahada çok aktif rol üstlendik. Ondan sonraki süreçte uyum yasaları süreci vardı. Bunun içinde ne vardı? Yerel seçimlerle ilgili, seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeler ve ittifak konusu vardı." dedi.

DESTİCİ: TÜRKİYE'DE SEÇİM GÜVENLİĞİ DİYE BİR SORUN YOK

Ayrıca Destici, "Seçim güvenliği ile ilgili ana muhalefet partisi birtakım görüşler dile getirdi ama biz bunu temelsiz buluyoruz. Bize göre Türkiye'nin seçim güvenliği diye bir sorunu yok. Yani PKK gelecek, sandıkta istediği gibi oy kullanacak ve seçimi sabote edecek öyle mi? Bize göre yapılanlar, tamamen bu sandıkları korumaya yönelik." açıklamalarını yaptı.